Spēles aptuvenais ilgums ir pusotra stunda, garums - apmēram 3 km. Lai piedalītos spēlē, katrai komandai ir nepieciešama viedierīce ar GPS un interneta pieslēgumu.
Viedierīcē nepieciešama lejupielādēta bezmaksas lietotne “Loquiz”, kurā, uzsākot spēli, būs jāievada komandas nosaukums un spēles kods. Spēles kods tiks publicēts "Facebook" lapā
“Jumpravas pagasta Kultūras nams” 30. maijā plkst. 8.00.
Jautājumi parādīsies lietotnē aptuveni ik pēc 100–150 metriem. Lai vieglāk risinātu cilpas un piefiksētu atbildes, iesaka paņemt līdzi arī blociņu un pildspalvu. Beidzot spēli, neaizmirstiet no tās iziet, lai varētu fiksēt laiku un rezultātu.
Lai uzzinātu vairāk par to, kā spēlēt cilpošanas spēli, iesaka noskatīties instrukciju vietnē cilpo.lv vai "Youtube".