Sestdiena, 23.05.2026 02:08
Leokādija, Leontīne, Ligija, Lonija
Orientēšanās spēle "Sveika, vasara!’"

30 -31 Mai Jumprava
08:00
No 30. līdz 31. maijam aicina ikvienu izbaudīt aktīvu atpūtu un piedalīties aizraujošā un interaktīvā pastaigu spēlē "Sveika, vasara!", kuru var spēlēt, dodoties pastaigā no jebkuras vietas Jumpravā. Izvēlies maršrutu, dodies pastaigā un vienlaikus atbildi uz jautājumiem cilpās.

Spēles aptuvenais ilgums ir pusotra stunda, garums - apmēram 3 km. Lai piedalītos spēlē, katrai komandai ir nepieciešama viedierīce ar GPS un interneta pieslēgumu.

Viedierīcē nepieciešama lejupielādēta bezmaksas lietotne “Loquiz”, kurā, uzsākot spēli, būs jāievada komandas nosaukums un spēles kods. Spēles kods tiks publicēts "Facebook" lapā
“Jumpravas pagasta Kultūras nams” 30. maijā plkst. 8.00.

Jautājumi parādīsies lietotnē aptuveni ik pēc 100–150 metriem. Lai vieglāk risinātu cilpas un piefiksētu atbildes, iesaka paņemt līdzi arī blociņu un pildspalvu. Beidzot spēli, neaizmirstiet no tās iziet, lai varētu fiksēt laiku un rezultātu.

Lai uzzinātu vairāk par to, kā spēlēt cilpošanas spēli, iesaka noskatīties instrukciju vietnē cilpo.lv vai "Youtube"

