Piektdiena, 10.10.2025 00:03
Arvīds, Arvis, Druvis
Piektdiena, 10.10.2025 00:03
Arvīds, Arvis, Druvis

Oveselība aicina apgūt nūjošanas tehniku

10 Mai
18:00
Oveselība aicina apgūt nūjošanas tehniku

Oveselība aicina apgūt nūjošanas tehniku

10 Mai
18:00

Oveselība aicina apgūt nūjošanas tehniku Birzgalē 10. maijā un 24. maijā plkst. 18.00 pie Birzgales Tautas nama.

Vai zināji, ka:
- Nūjošana nav parasta pastaiga, tikai ar nūjām rokās. Intensitātes ziņā to var pielīdzināt skriešanai, jo nodarbības laikā tiek nodarbināti ap 90% muskuļu.
- Nūjošana ir par 46% efektīvāka nekā parasta pastaiga.
- Salīdzinot ar skriešanu un pat vidēji ātru pastaigu, nūjošana ir saudzējošāka nodarbe ne vien locītavām un mugurkaulam, bet arī sirdij, jo, pateicoties nūjām, jūsu svars tiek vienmērīgi sadalīts gan uz rokām, gan kājām. Ne velti to iesaka rehabilitācijai pēc dažādām traumām, kā arī insulta, infarkta un citām nopietnām saslimšanām.


Nūjošanas nodarbības laikā būs iespēja ne vien apgūt nūjošanas teorētiskos pamatus, bet tos arī praktiski izmēģināt, saņemot atgriezenisko saiti no trenera.


Dalībnieku reģistrācija pa tālruni 29424612 (Mudīte) vai . Piesakoties, lūgums norādīt vārdu, uzvārdu un ja jums nav savu nūjošanas nūju, norādiet savu augumu cm, lai var sagatavot jums atbilstošu nūjošanas inventāru.

Informāciju sagatavoja Oveselība

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?