Vai zināji, ka:
- Nūjošana nav parasta pastaiga, tikai ar nūjām rokās. Intensitātes ziņā to var pielīdzināt skriešanai, jo nodarbības laikā tiek nodarbināti ap 90% muskuļu.
- Nūjošana ir par 46% efektīvāka nekā parasta pastaiga.
- Salīdzinot ar skriešanu un pat vidēji ātru pastaigu, nūjošana ir saudzējošāka nodarbe ne vien locītavām un mugurkaulam, bet arī sirdij, jo, pateicoties nūjām, jūsu svars tiek vienmērīgi sadalīts gan uz rokām, gan kājām. Ne velti to iesaka rehabilitācijai pēc dažādām traumām, kā arī insulta, infarkta un citām nopietnām saslimšanām.
Nūjošanas nodarbības laikā būs iespēja ne vien apgūt nūjošanas teorētiskos pamatus, bet tos arī praktiski izmēģināt, saņemot atgriezenisko saiti no trenera.
Dalībnieku reģistrācija pa tālruni 29424612 (Mudīte) vai . Piesakoties, lūgums norādīt vārdu, uzvārdu un ja jums nav savu nūjošanas nūju, norādiet savu augumu cm, lai var sagatavot jums atbilstošu nūjošanas inventāru.
Informāciju sagatavoja Oveselība