Dienas nometne notiks Lēdmanes Tautas namā no 9. līdz 10. septembrim. 9. septembrī no 16.00 līdz 21.00, 10. septembrī no 8.00 līdz 17.00.

Oveselība nometni organizē, īstenojot ESF projektu “Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem” (Nr.9.2.4.2/16/I/031)

Tā kā vietu skaits ir ierobežots, pieteikšanās obligāta.

Pieteikšanās oveseliba.lv mājaslapā.