9.00 Reģistrācija
9.30-10.15 Sava iekšējā "kompasa" stiprināšana trauksmes situācijā / Psiholoģe Kristīne Putniņa
Kā stiprināt savus un tuvāko cilvēku iekšējos spēkus un resursus šobrīd, kad ārējie apstākļi ir tik neparedzami? Kā rīkoties un uzvesties, lai palīdzētu uzticēties sev un nezaudēt savu iekšējo “kompasu” krīzes situācijā? Parunāsim arī par to, ko katram nozīmē krīzes situācija. Kā iespējams pašam sev palīdzēt, ja jāpiedzīvo pārāk intensīvas emocijas un spriedzes situācija - arī uz šiem jautājumiem meklēsim atbildes.
10.25-11.10 Mākslas terapija un V. Purvīša daiļrade / Mākslas terapeite Inga Slokenberga
Mākslas terapijā cilvēks tiek aicināts savas domas, jūtas un vajadzības uzzīmēt, uzgleznot, izveidot no māla vai plastilīna, salikt kā kolāžu no attēliem vai atrast citu piemērotu mākslinieciskās izteiksmes veidu. Mākslas terapijā tiek izmantoti gan vārdi, gan bezvārdu "valoda" - māksla. Var uzskatīt, ka ikviens mākslinieks, radot mākslas darbu, ir rūpējies par savu iekšējo harmoniju un labsajūtu, izjūtot mākslas terapeitisko efektu radot. Tāpat arī mākslas cienītājs, uzlūkojot mākslas darbu, tai skaitā vērojot V. Purvīša daiļradi, piedzīvo dažādas emocijas caur daiļdarbā nebeidzamo krāsu, formu un simbolu pielietojumu.
11.15-12.00 Ēd, ko vēlies, bet zini, ko apēd / Uztura speciāliste Jevgēnija Jansone
Kas ir apzināta ēšana un apzinātība, lielākie ieguvumi un izaicinājumi praktizējot to? Runāsim par multitaskingu (vairāku darbību veikšanu vienlaicīgi) mūsdienu kultūrā, fizisko un emocionālo izsalkumu, tostarp emociju apspiešanu dažādu diētu ievērošanas laikā, stresa menedžmentu bez ēdiena palīdzības, kā arī praktiski ieskatīsimies apzinātās ēšanas ceļvedī.
12.00-12.30 Pauze
12.30-13.15 Jo vairāk kusties, jo labāk jūties / Fiziskās sagatavotības treneris Dinārs Zāģeris
Vai kustība ietekmē mūsu labsajūtu? Regulāri nodarbojoties ar fiziskām aktivitātēm, mēs veicinām ne tikai savu produktivitāti darbā un citās dzīves jomās, bet arī uzlabojam savu mentālo stāvokli. Kustība mums ļauj būt enerģiskākiem, pārliecinātākiem, sniedz dzīvesprieku un motivē savam nākamajam solim.
13.20 -14.05 Guli gudri jeb stāsts par veselīgu miegu (Kristīne Putniņa)
Kā rodas miega traucējumi un kā tos atpazīt? Vai miegs var būt par daudz? Kā sezona var ietekmēt miegu? Miegs mūsu izdzīvošanas un veselības neatņemama sastāvdaļa. Miegs ietekmē mūsu pašsajūtu, izskatu, nervu sistēmu, darbaspējas un to, kāda ir mūsu dzīves kvalitāte kopumā.
Oveselība konferenci organizē, īstenojot ESF projektu "Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem" (Nr.9.2.4.2/16/I/031).
Informāciju sagatavoja Oveselība