Pārgājiena norises laiks: 30. aprīlī, sākums plkst. 11:00. Tikšanās vieta ir pie Ogres estrādes galvenās ieejas. Pārgājiena kopējais garums – 9 km, ilgums – 3,5 stundas.
Pārgājiena maršruts:
-Bākas kalns, estrāde
-Kazaku kalns, Saulstaru sanatorija
-Urgas kalns, Padomju laiku pionieru nometnes un bunkura vieta.
-Lazdu kalni, Špakovska dabas parks
15 minūšu atpūta, iespēja apēst līdzpaņemtās uzkodas
-Ķentes kalns, kamaniņu trases vieta
-Špakovska parka purva laipa
-Ogres upes promenāde (ceļš atpakaļ uz Ogres centru)
Pārgājiena maršruts vijas cauri gan zaļajai zonai, gājēju iestaigātām meža takām bez speciāla labiekārtojuma, gan urbānajai pilsētas daļai ar asfalta un grants segumu. Ņemot vērā maršruta garumu un kalnaino reljefu, svarīgi, ka dalībnieki izvērtē savus spēkus. Līdzi ņemšanai: ērti apavi, staigāšanai dabā piemērots apģērbs, ūdens, kāda uzkoda spēku atjaunināšanai atpūtas brīdī.
Interesentiem OVM muzeja mājaslapā pieejama vēsturisku fotogrāfiju galerija “Ogres pilsētas kalni” šeit:
Papildu informāciju iespējams iegūt Ogres Vēstures un mākslas muzejā. Tālruņa numurs: 27158304; elektroniskā pasta adrese: .