Klātesošie apmeklēs un iepazīsies ar V. Miķelsona “Grāmatu klēts” kolekciju – trimdā izdoto literatūru latviešu valodā, kā arī uzzinās vairāk par Lauberes pagasta kultūras aktivitātēm. Dienas gaitā dalībniekiem būs iespēja veidot jaunas sadarbības un gūt iedvesmu turpmākajam darbam.
Ar lasījumu par rakstnieku Gunaru Janovski uzstāsies Latvijas Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzeja mākslas eksperte, literatūrzinātniece Inguna Daukste-Silasproģe. Radošu dzejas pieskārienu pasākumam piešķirs režisore un aktrise Liena Šmukste, vadot dzejas darbnīcu par Linardu Taunu. Savukārt Rīgas Stradiņa universitātes žurnālistikas studente Laura Jēkabsone iepazīstinās ar savu bakalaura darbu “Aprakstu sērija par latviešu literatūru “Vēstules cauri laikiem””.
Dienas noslēgumā muzeja un pētniecības centra “Latvieši pasaulē” valdes priekšsēde Sarma Muižniece-Liepiņa dalīsies pieredzē par muzeja pētījumiem un pakalpojumu izmantošanas iespējām lasītājiem.
Pasākuma laikā būs apskatāmas Lauberes pagasta iedzīvotāju mākslas studijas gleznas, audēju darbi, kā arī fotogrāfes Mārītes Meļņikas fotoizstāde.