Pasākums "Barikāžu atmiņu stāsti"

17 Jan Ogre
14:00
Pasākums "Barikāžu atmiņu stāsti"

Pasākums "Barikāžu atmiņu stāsti"

17 Jan Ogre
14:00

Lai godinātu 1991. gada barikāžu notikumus un saglabātu atmiņas par Latvijas neatkarības aizstāvēšanu, 17. janvārī plkst. 14.00 Neatkarības laukumā, Ogrē, un Ogres Vēstures un mākslas muzejā notiks pasākums “Barikāžu atmiņu stāsti”, uz kuru aicina Ogres Vēstures un mākslas muzejs sadarbībā ar Ogres novada Kultūras centru, Ogres pašvaldību, 1991. gada barikāžu muzeju un Zemessardzes 54. kaujas atbalsta bataljonu. Ieeja bez maksas.

Neatkarības laukumā būs iespēja iepazīties ar informatīvajiem stendiem no 1991. gada barikāžu muzeja. Muzeja ēkā Brīvības ielā 2 plkst. 14.00 uzstāsies vīru kamerkoris "Frachori" (mākslinieciskais vadītājs Ingus Leilands, diriģents Andrejs Mūrnieks), Latvijas Nacionālās operas un baleta solists Guntars Ruņģis un ģitārists Jānis Ruņģis. Koncertā tiks piedāvāta īpaša programma, kas veltīta barikāžu atceres dienai. Aicina līdz koncertam apskatīt ekspozīciju “Brīvības ceļš” .

Neatkarības laukumā plkst. 15.00 apmeklētājiem būs pieejama arī lauku virtuve, ko nodrošinās Zemessardzes 54. kaujas atbalsta bataljons, un ugunskurs, lai radītu autentisku barikāžu noskaņu. Aicina dalīties atmiņu stāstos kopā!

