Neatkarības laukumā būs iespēja iepazīties ar informatīvajiem stendiem no 1991. gada barikāžu muzeja. Muzeja ēkā Brīvības ielā 2 plkst. 14.00 uzstāsies vīru kamerkoris "Frachori" (mākslinieciskais vadītājs Ingus Leilands, diriģents Andrejs Mūrnieks), Latvijas Nacionālās operas un baleta solists Guntars Ruņģis un ģitārists Jānis Ruņģis. Koncertā tiks piedāvāta īpaša programma, kas veltīta barikāžu atceres dienai. Aicina līdz koncertam apskatīt ekspozīciju “Brīvības ceļš” .
Neatkarības laukumā plkst. 15.00 apmeklētājiem būs pieejama arī lauku virtuve, ko nodrošinās Zemessardzes 54. kaujas atbalsta bataljons, un ugunskurs, lai radītu autentisku barikāžu noskaņu. Aicina dalīties atmiņu stāstos kopā!