Pasākums "Brokastis pie Daugavas"4 Mai Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja pagalms
11:00
4. maijā plkst. 11.00 Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja pagalmā notiks svētku pasākums "Brokastis pie Daugavas" sadarbībā ar Lielvārdes pilsētas Kultūras namu. Īpašie viesi: Lielvārdes Mūzikas un mākslas skola; dziedātāja Līga Priede un ģitārists Andrejs Grimms ar programmu "Imanta Kalniņa puķu dziesmas". Apmeklētājus aicina ņemt līdzi savu cienastu, lai godinātu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu pie balti klāta galda.