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Jēkabs, Žaklīna
Sestdiena, 25.07.2026 02:33
Jēkabs, Žaklīna

Pasākums "Izmēģini regbiju!"

29 Jūl Ogres novada Sporta centra stadions
18:00
Pasākums "Izmēģini regbiju!"

Pasākums "Izmēģini regbiju!"

29 Jūl Ogres novada Sporta centra stadions
18:00

29. jūlijā plkst. 18.00 Ogres novada Sporta centra stadionā notiks labdarības fonda “R.R. fonds” rīkotais “Izmēģini regbiju!” pasākums. Tā mērķis ir iepazīstināt bērnus un jauniešus ar regbiju un interesentiem dot iespēju pievienoties fonda nodrošinātajiem bezmaksas regbija treniņiem Rīgā.

Pasākuma mērķauditorija: 2010.-2018. gadā dzimušie puiši un meitenes. Pasākuma gaitā būs iespēja izmēģināt dažādus regbija elementus: gan ar rokām, gan kājām savaldīt ovālo regbija bumbu, kā arī izlādēt enerģiju specializētajā mīkstajā inventārā. 

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