Pasākums "Meteņdienas jampadracis"7 Feb Ķeguma parks
12:00
7. februārī Ķeguma parkā notiks "Meteņdienas jampadracis" – lustīgs un tradīcijām bagāts ziemas svētku pasākums visai ģimenei. Svētku programma sāksies plkst. 12.00 ar pasākuma atklāšanu, ugunskura iedegšanu un masku radošo darbnīcu. Plkst. 13.00 paredzētas rotaļas un lielīšanās sacīkstes kopā ar folkloras kopu, bet plkst. 14.00 – kopīga Meteņdienas putras vārīšana un pankūku cepšana. Pasākuma laikā apmeklētāji varēs iepazīt Meteņdienas tradīcijas, piedalīties sadancošanās aktivitātēs, vizināties ragavās, vērot masku parādi, darboties radošajās darbnīcās un baudīt Meteņdienas ēdienus un dzērienus.