Mācību uzsākšana skolā ir gaidīts un priecīgs notikums katrā ģimenē. Taču vienlaikus tas ir arī trauksmains laiks gan bērniem, gan vecākiem. Bērniem ir nemiers par to, kāda būs skolotāja, klasesbiedri, kur būs mana klase, sols? Vecākiem nemierīgs prāts, kā bērns iejutīsies skolas vidē, kā tiks organizēts mācību process?

Lai sniegtu atbalstu šajā dzīves pārmaiņu posmā, Lielvārdes pamatskola organizē nodarbības gan nākamajiem pirmklasniekiem, gan viņu vecākiem.

Bērnu nodarbības mērķis ir iepazīstināt bērnus ar skolas vidi, dot iespēju nākamajiem pirmklasniekiem iepazīt skolu, skolotāju un arī iespējamos klases biedrus. Bērniem, aktīvi darbojoties, ir iespēja ne tikai pilnveidot dažādas prasmes, bet arī iejusties skolas vidē.

19.maijā no plkst. 17.00 līdz plkst. 18.00 organizējam klātienes nodarbības gan bērniem, gan vecākiem, lai iepazītos ar skolu un mācību procesa organizāciju pirmajā klasē.

Papildus informācijai:  vai 25917685

Informāciju sagatavoja Lielvārdes pamatskolas direktora vietniece Anda Bariņa

