Lai sniegtu atbalstu šajā dzīves pārmaiņu posmā, Lielvārdes pamatskola organizē nodarbības gan nākamajiem pirmklasniekiem, gan viņu vecākiem.
Bērnu nodarbības mērķis ir iepazīstināt bērnus ar skolas vidi, dot iespēju nākamajiem pirmklasniekiem iepazīt skolu, skolotāju un arī iespējamos klases biedrus. Bērniem, aktīvi darbojoties, ir iespēja ne tikai pilnveidot dažādas prasmes, bet arī iejusties skolas vidē.
19.maijā no plkst. 17.00 līdz plkst. 18.00 organizējam klātienes nodarbības gan bērniem, gan vecākiem, lai iepazītos ar skolu un mācību procesa organizāciju pirmajā klasē.
Papildus informācijai: vai 25917685
Informāciju sagatavoja Lielvārdes pamatskolas direktora vietniece Anda Bariņa