Nāc un apmeklē:
- mājputnu izstādi, kurā varēs redzēt galvenokārt dažādu šķirņu vistas un arī citus mājputnus, kā arī iepazīt kādu draudzīgu vistiņu;
- dažādas jautras, radošas un izglītojošas aktivitātes bērniem – olu ripināšanu, zīmēšanu, ģipša vistiņu un olu krāsošanu, vārdu meklēšanu, olu pingpongu, putnu ķeršanu un atmiņas spēles;
- izglītojošas spēles bērniem un pieaugušajiem: “Ar ko barosim?”, “Kam pieder spalvas?”, “Kas ir izdējis olu?” un “Atpazīsti šķirni!”;
- ’’Kā rodas cālītis?’’ – iepazīstinās ar olu inkubatoru un pašu inkubācijas procesu. Pastāstīs, kādas ir atšķirības dažādu sugas putnu inkubēšanā un kā veidojas cālītis olā. Tāpat izstāstīs, kas jādara, kad cāļi sāk šķilties un par viņu pirmo dzīves dienu.
Varēs saņemt:
- bezmaksas informatīvos materiālus putnkopībā;
- bezmaksas konsultācijas putnkopības jautājumos;
- informāciju par biedrību un pasākumiem.