6. decembrī plkst. 16.00 Ogres Vēstures un mākslas muzejā aicina iedzīvotājus un pilsētas viesus uz pasākumu “Trīs Ziemassvētku kauju atskaņas”, kas veidots, apvienojot vēstures pētniecību, dzeju un dzīvo mūziku.

Vēsturnieks Ritvars Jansons stāstīs par latviešu strēlnieku, partizānu un leģionāru Ziemassvētku kaujām. Dzejnieks, žurnālists un kultūras kritiķis Toms Treibergs lasīs dzeju, kas pievēršas kara pieredzei, dzimtenes mīlestībai un cilvēka garīgajai izturībai. Mūziķis un multiinstrumentālists Jānis Ruņģis papildinās lasījumus ar meditatīvu un improvizētu mūziku, radot īpašu atmosfēru. Gaidāms arī kāds pārsteigums.

Ieejas maksa: pieaugušajiem – 2,50 eiro; pensionāriem un studentiem – 1 eiro; ogrēnieša kartes īpašniekiem – bez maksas.

