Pasākums "Veselas ģimenes – drošs pamats veselīgai valstij" Ogresgalā

Plkst.8.30 Brīvības ielā 44, Ogrē, iespējama nūjošanas apmācība. Pieteikšanās obligāta, aizpildot pieteikuma formu vietnē oveselibaogre.lv (komentāru sadaļā norādīt "nūjošanas apmācībai" un, ja nepieciešamas nūjas, minēt arī to un norādīt savu augumu centimetros).



Plkst.9.00 Brīvības ielā 44, Ogrē, starts nūjošanas pārgājienam Ogre–Ogresgals (pieteikšanās obligāta).



Plkst.10.00 starts velobraucienam ģimenēm Ogre–Ogresgals. Pulcēšanās no plkst.9.40 Brīvības ielā 44, Ogrē. Drošs ekipējums visai ģimenei obligāts!



Plkst.11.00 Tradīciju parkā Ogresgalā koncerts.



No plkst.11.30 Tradīciju parkā Ogresgalā veselīgas meistarklases un jautras stafetes ģimenēm:

* plkst.12.00 un 12.30 mūzikas terapijas meistarklase;

* plkst.11.30 un 12.30 mākslas terapijas meistarklase (pieteikšanās obligāta, aizpildot pieteikuma formu un komentāra sadaļā norādot "mākslas terapijai");

* kokapstrādes meistarklase;

* uguns iegūšanas darbnīca lieliem un maziem;

* loka šaušana mazajiem;

* stafetes visai ģimenei.



Plkst.13.00 seminārs “Zini par melanomu”.



Plkst.14.00 ballīte ģimenei kopā ar dīdžeju.



Plkst.11.00-14.00 iespēja apmeklēt bibliobusu.



Pēc pasākuma nūjotājiem un velobrauciena dalībniekiem paredzēts otrais etaps – Ogresgals–Ogre. Ir arī iespēja uz Ogri doties ar sabiedrisko transportu.



Dalība bez maksas. Uz nūjošanas pārgājienu, nūjošanas apmācībām un mākslas terapijas meistarklasi nepieciešama pieteikšanās! To var izdarīt, aizpildot pieteikuma formu vietnē oveselibaogre.lv (komentāru sadaļā jānorāda, uz kuru sadaļu piesakieties).