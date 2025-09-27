Pastaiga un putnu barotavu darbnīca

Pēc darbnīcas būs iespēja baudīt siltu tēju un ugunskurā cept līdzi paņemtās desiņas. Pieteikšanās un papildu informācija pie Imanta Jakovļeva: 29804386.
5. oktobrī Krapes muižas parkā aicina ģimenes ar bērniem uz pastaigu un putnu barotavu darbnīcu. Ekskursija plkst. 10.00–11.00. Putnu barotavu izgatavošanas darbnīca plkst. 11.00–13.00. Būs sagatavoti materiāli, lai varētu izgatavot vislabāko putnu barotavu, ko novietot savā dārzā vai pagalmā, un ziemā vērot, kādi putni ir jūsu apkārtnē. Ekskursiju un darbnīcu vadīs Imants Jakovļevs.
Pēc darbnīcas būs iespēja baudīt siltu tēju un ugunskurā cept līdzi paņemtās desiņas. Pieteikšanās un papildu informācija pie Imanta Jakovļeva: 29804386.