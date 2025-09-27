Sestdiena, 27.09.2025 13:25
Ādolfs, Ilgonis
Sestdiena, 27.09.2025 13:25
Ādolfs, Ilgonis

Pastaiga un putnu barotavu darbnīca

5 Okt Krapes muižas parks
10:00
Pastaiga un putnu barotavu darbnīca

Pastaiga un putnu barotavu darbnīca

5 Okt Krapes muižas parks
10:00

5. oktobrī Krapes muižas parkā aicina ģimenes ar bērniem uz pastaigu un putnu barotavu darbnīcu. Ekskursija plkst. 10.00–11.00. Putnu barotavu izgatavošanas darbnīca plkst. 11.00–13.00. Būs sagatavoti materiāli, lai varētu izgatavot vislabāko putnu barotavu, ko novietot savā dārzā vai pagalmā, un ziemā vērot, kādi putni ir jūsu apkārtnē. Ekskursiju un darbnīcu vadīs Imants Jakovļevs.

Pēc darbnīcas būs iespēja baudīt siltu tēju un ugunskurā cept līdzi paņemtās desiņas. Pieteikšanās un papildu informācija pie Imanta Jakovļeva: 29804386.

mceu_51539883711758912070581.jpg

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?