Informatīvie un uzskatāmie plakāti ir Ogres novada domes priekšsēdētāja Egila Helmaņa iniciatīva, kas īstenota pēc pašvaldībā saņemtā politiskās partijas “Latvijas krievu savienība” iesnieguma par piketu pie Ogres novada pašvaldības. Piketētāji kritizē pašvaldības nostāju Padomju Savienības pieminekļu nojaukšanā. Pašvaldības saskaņotajā piketa laikā neviens no piketa dalībniekiem gan ieradies nebija.
“Ar šiem plakātiem mēs vēlamies skaidrot orkiem mūsu tautas likteni. Kā var dzīvot valstī un necienīt tautu, kura devusi pajumti? Es atbalstu valdības lēmumu atņemt pilsonību kara noziegumu atbalstītājiem, jo visiem, kas atbalsta karu un Padomju savienības noziegumus ir jābrauc prom no mūsu valsts. Mēs esam ļoti viesmīlīga tauta, taču šeit var dzīvot, ja ciena mūsu tautu un kultūru. Pretreakcija pašvaldības darbībām Padomju savienības pieminekļu nojaukšanā bija prognozējama, un šī ir mūsu iespēja atkal skaidrot vēstures notikumus. Latvijā gadu desmitiem dzīvo cilvēki, kas nav iemācījušies latviešu valodu, spļauj virsū mūsu tautas ciešanām, un Ukrainas karš šīs neviennozīmīgās attiecības šobrīd ir izgaismojis tādas, kādas tās bija. Te nevar būt vienaldzīgo,” pauž domes priekšsēdētājs.
Plakāti pie domes ēkas būs izvietoti līdz 9. maijam.