Pavasara gadatirgus un Lieldienu aktivitātes5 Apr Pie Ķeguma Tautas nama
09:00
5. aprīlī no plkst. 9.00 līdz 14.00 pie Ķeguma Tautas nama notiks pavasara gadatirgus. Tirdziņā būs iespēja iegādāties sezonālos produktus, ko likt uz kārā zoba. Tāpat savu produkciju piedāvās Latvijas mājražotāji un stādaudzētāji no visas Latvijas. No plkst. 12.00 spēles un Lieldienu aktivitātes visai ģimenei: spēlēs spēles, dosies zaķim pa pēdām un veidos Ķeguma pilsētas svētkiem paredzētos rotājumus. Plkst. 13.00 dāmu deju kolektīva “Rasa” koncerts “Rasa Lieldienu rītā” kopā ar draugiem! Ieeja pasākumos bez maksas.