Sestdiena, 21.03.2026 20:16
Benedikts, Dzelme, Una, Unigunde
Pavasara stādu un krāmu izsole

25 Apr Ķeguma Tautas nams
12:00
25. aprīlī plkst. 12.00 Ķeguma Tautas namā starptautiskais soroptimistu klubs "Ogre-Ķegums" kopā ar Ķeguma Tautas namu un labdarības veikalu "Pūne" aicina uz pavasara stādu un krāmu izsoli. Izsolei domātās mantas - dārza stādiņus, iekštelpu un ārtelpu augus un dažādas citas noderīgas lietas, izņemot apģērbus un apavus, - var nogādāt Ķeguma Tautas namā jau iepriekš. Pasākuma laikā būs iespēja nobaudīt siltu dzērienu un apēst kādu gardumu.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?