Pavasara stādu un krāmu izsole25 Apr Ķeguma Tautas nams
12:00
25. aprīlī plkst. 12.00 Ķeguma Tautas namā starptautiskais soroptimistu klubs "Ogre-Ķegums" kopā ar Ķeguma Tautas namu un labdarības veikalu "Pūne" aicina uz pavasara stādu un krāmu izsoli. Izsolei domātās mantas - dārza stādiņus, iekštelpu un ārtelpu augus un dažādas citas noderīgas lietas, izņemot apģērbus un apavus, - var nogādāt Ķeguma Tautas namā jau iepriekš. Pasākuma laikā būs iespēja nobaudīt siltu dzērienu un apēst kādu gardumu.