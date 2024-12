Pensionāru biedrības Ziemassvētku tirdziņš Ogresnovads.lv

No 16. līdz 20. decembrim katru dienu no plkst. 10.00 no 18.00 Ķeguma Tautas namā notiks Ķeguma pensionāru biedrības Ziemassvētku tirdziņš. Darbosies pārsteigumu loterija.