30 Nov Ķeipenes Tautas nams
10:00
30. novembrī pie Ķeipenes Tautas nama notiks Pirmais piparkūku festivāls, kas priecēs ar svētku noskaņu, gardumiem un radošām aktivitātēm.

No plkst. 10.00 darbosies Ķeipenes Piparkūku studijas meistarklases, būs mājražotāju tirdziņš, kā arī karsti dzērieni un našķi. Aicināti pieteikties mājražotāji, piparkūku meistari un rokdarbnieki (tālrunis 26545470).

Plkst. 13.00 Ķeipenes Tautas nama mākslas telpā notiks brīvdabas gleznošanas plenēra cikla “Ota iekrāso novada robežas” izstādes atklāšana (izstāde apskatāma līdz 28. decembrim).

Plkst. 14.00 tautas namā – tikšanās ar duetu “Mediante” koncertā “Lūk, tādiem jābūt Ziemassvētkiem”. Biļetes cena – 3 eiro.

Plkst. 15.00 pie tautas nama sāksies Ziemassvētku piedzīvojums ar rotaļām, dziesmām, dejām, saldumiem, rūķiem, sniegavīru Olafu un Ziemassvētku vecīti kopā ar biedrību “Nītaurēni”.

Plkst. 16.00 Lielās svētku egles iedegšana Ķeipenes kalnā!

mceu_82508700911763581174698.jpg

