2026. gadā turpinās plenēru cikls "Ota iekrāso novada robežas". Šoreiz uzmanības centrā būs Ogres novada mazāk apdzīvotie pagasti, kurus iepazīs caur mākslu, ainavu un vietējo kultūras mantojumu. Projekta mērķis ir radīt iespēju cilvēkiem radoši darboties, iepazīt savu novadu un stiprināt vietējo kopienu saliedētību.
Plenēri paredzēti ikvienam interesentam – gan tiem, kuri jau glezno, gan tiem, kuri vēlas pirmo reizi izmēģināt spēkus glezniecībā vai zīmēšanā. Iepriekšēja pieredze nav nepieciešama. Nodarbības vadīs māksliniece un pedagoģe Astra Rubene, kura plenēru dalībniekiem sniegs profesionālu atbalstu un iedrošinās radošajā procesā.
Dalībniekiem tiks nodrošināti audekli, akrila krāsas, otas, paletes un citi nepieciešamie materiāli. Līdzi jāņem vien pozitīvs noskaņojums, laikapstākļiem piemērots apģērbs, dzeramais ūdens, neliela uzkoda un, ja ir iespēja, arī savs molberts, stāsta biedrības pārstāvji.
Dalība plenēros ir bez maksas, taču vietu skaits ir ierobežots. Pieteikšanās pa "WhatsApp" 29137977, norādot vārdu, uzvārdu un plenēru, kurā vēlaties piedalīties.