Biedrība “Ūsiņš L” īstenojusi projektu “Ota izkrāso novada robežas”, kura mērķis bija stiprināt novada kopienu caur mākslu, radošumu un sadarbību. No 25. oktobra līdz 25. novembrim Ogresgrīvas pusmuižas izstāžu zālē ikviens aicināts apmeklēt plenēra dalībnieku darbu izstādi. Savukārt 2. novembrī plkst. 14.00 notiks projekta noslēguma pasākums, kurā apmeklētāji varēs tikties ar plenēra dalībniekiem, dalīties iespaidos un uzzināt vairāk par darbu tapšanas aizkulisēm.

Projekta ietvaros norisinājās četru brīvdabas plenēru cikls, kas pulcēja plašu dalībnieku loku un raisīja lielu interesi – piedalījās pat vairāk cilvēku, nekā sākotnēji bija plānots. Plenēros vairāk nekā 67 pieaugušie un 12 bērni – gleznošanas mīļotāji no Rīgas, Dārziņiem, Salaspils un dažādām Ogres novada vietām – kopumā radījuši vairāk nekā 80 darbu. Gleznas tapušas Birzgales, Meņģeles, Ķeipenes pagastā un Ikšķilē mākslas pedagoģes Mg. art. Astras Rubenes vadībā. 

