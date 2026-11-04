Prozas lasījumi Ogres Centrālajā bibliotēkā

Savus prozas darbus lasīs pieci Vidzemes autori: Dana Ozoliņa (Lielvārde), Tāra Brakanska (Olaine), Zane Eniņa (Inčukalns), Līva Auziņa (Babīte) un Nikola Apšvalka (Saulkrasti).
Pasākuma laikā žūrija, kuras sastāvā šogad strādāja Daina Sirmā (žūrijas priekšsēdētāja), Dace Rukšāne - Ščipčinska, Ilze Jansone, Dace Vīgante, Renāte Mālmane un Vilis Kasims, izvēlēsies vienu laureātu, kurš pārstāvēs Vidzemi “Prozas lasījumos 2026” Rīgā.
Vakaru vadīs Lolita Tomsone – rakstniece un Žaņa Lipkes memoriāla direktore. Muzikālu priekšnesumu sniegs ģitārists Mārcis Auziņš.