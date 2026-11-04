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Prozas lasījumi Ogres Centrālajā bibliotēkā

7 Nov
17:00
Prozas lasījumi Ogres Centrālajā bibliotēkā
Foto: pexels.com

Prozas lasījumi Ogres Centrālajā bibliotēkā

7 Nov
17:00

7. novembrī plkst. 17.00 Ogres Centrālajā bibliotēkā, Brīvības ielā 35, Ogrē, notiks trešie Vidzemes Prozas lasījumi.

Savus prozas darbus lasīs pieci Vidzemes autori: Dana Ozoliņa (Lielvārde), Tāra Brakanska (Olaine), Zane Eniņa (Inčukalns), Līva Auziņa (Babīte) un Nikola Apšvalka (Saulkrasti).

Pasākuma laikā žūrija, kuras sastāvā šogad strādāja Daina Sirmā (žūrijas priekšsēdētāja), Dace Rukšāne - Ščipčinska, Ilze Jansone, Dace Vīgante, Renāte Mālmane un Vilis Kasims, izvēlēsies vienu laureātu, kurš pārstāvēs Vidzemi “Prozas lasījumos 2026” Rīgā.

Vakaru vadīs Lolita Tomsone – rakstniece un Žaņa Lipkes memoriāla direktore. Muzikālu priekšnesumu sniegs ģitārists Mārcis Auziņš.

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