Koncerts klausītājus aizvedīs muzikālā ceļojumā cauri gadiem. Jubilejas programmā skanēs gan latviešu, gan pasaules autoru skaņdarbi – Raimonda Paula, Imanta Kalniņa, Kārļa Lāča, Harry James, Chick Corea, Johan de Meij un citu komponistu darbi. Tos orķestris izpildīs mākslinieciskā vadītāja Tomasa Kokamegi un diriģenta Aināra Bāliņa vadībā. Īpašu svētku noskaņu radīs viesi – MIKC NMV Rīgas Doma kora skolas Gospeļu koris kopā ar māksliniecisko vadītāju Unu Stadi, kā arī solistes Kate Kokamegi un Ilva Bāliņa.
Pūtēju orķestris “Horizonts” dibināts 1955. gadā, kad tā pirmais vadītājs bija Voldemārs Putniņš. Gadu gaitā orķestris sniedzis neskaitāmus koncertus gan Latvijā, gan ārvalstīs, ieguvis apbalvojumus, piedalījies visos Dziesmu un deju svētkos, kā arī sadarbojušies ar vairākiem estrādes māksliniekiem. Viens no nozīmīgākajiem notikumiem šogad - koncerttūre kopā ar grupu “Turaidas roze”, kuras laikā svinēja “Turaidas rozes” 40 gadu jubileju un sniedza koncertus vairāk nekā 10 Latvijas pilsētās. Bez ierastajiem maršiem un klasikas skaņdarbiem “Horizonta” koncertprogrammā parādās arī svings, džezs un estrādes dziesmas. Garajā ceļa posmā orķestrī spēlējuši vairāk nekā 230 mūziķi, taču šobrīd tajā spēlē ap 45 dalībniekiem.
Biļetes cena: 5 eiro; 4 eiro ar Ogres novadnieka karti vai lietotni. Biļetes pieejamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.