Otrdiena, 17.03.2026 22:39
Gerda, Gertrūde
Pūtēju orķestra "Melodija" koncerts

23 Mar Ogres Valsts ģimnāzija
17:30
23. martā plkst. 17.30 Ogres Valsts ģimnāzijas Lielajā zālē (Gunāra Astras ielā 1) koncertu sniegs Ogres Mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestris “Melodija”. Koncertā klausītājiem būs iespēja dzirdēt programmu, ar kuru orķestris drīzumā dosies uz starptautisku pūtēju orķestru konkursu Tallinā.

Gaidāmais koncerts būs īpašs notikums, jo Ogres Valsts ģimnāzijas jaunajā Lielajā zālē pūtēju orķestris līdz šim vēl nav uzstājies. Orķestrī muzicē vairāk nekā 60 pūšamo un sitamo instrumentu audzēkņi un pedagogi. Šāds sastāvs veido jaudīgu un krāšņu skanējumu, kas raksturīgs mūsdienu pūtēju orķestra repertuāram.

Koncertā skanēs daudzveidīgi skaņdarbi no orķestra konkursa programmas, kas demonstrēs kolektīva tehniskās iespējas, muzikalitāti un kopējo skanējuma kultūru. Uzstāšanās Ogrē būs svarīgs posms sagatavošanās procesā pirms dalības starptautiskajā konkursā Igaunijā.

Pūtēju orķestri koncertā diriģēs Ogres Mūzikas un mākslas skolas direktors Atvars Lakstīgala.

Ieeja koncertā – bez maksas.

