24. aprīlī plkst. 11.00 Krapes Muižas parkā "Putnu dienas". Aicinām ģimenes ar bērniem uz pastaigu un putnu būru darbnīcu!

Būs sagatavoti materiāli no www.simbaro.lv, lai Jūs varētu izgatavot vislabāko putnu būrīti, ko novietot savā dārzā vai pagalmā un vērot putnus, kas tur dzīvo.
Kā arī aicināti apmeklēt putnu fotogrāfa Kristapa Liepas izstādi Krapes bibliotēkā.


Uz vietas būs iespēja baudīt siltu tēju, kā arī uzcept līdzņemtās desiņas.


Ekskursiju un darbnīcu vadīs Imants Jakovļevs. Pieteikšanās un papildu informācija pie Imanta Jakovļeva, tālr. 29804386.

Pasākuma laikā tiks fotografēts un iegūtie materiāli var tikt izmantoti publicitātes nolūkos.

