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Sestdiena, 04.07.2026 01:12
Sandijs, Sandis, Uldis, Ulvis

Radošās rakstīšanas meistarklase "Kad vārdi un attēli kļūst par stāstu"

15 Jūl Ogres Vēstures un mākslas muzejs
11:00
Radošās rakstīšanas meistarklase "Kad vārdi un attēli kļūst par stāstu"

Radošās rakstīšanas meistarklase "Kad vārdi un attēli kļūst par stāstu"

15 Jūl Ogres Vēstures un mākslas muzejs
11:00

15. jūlijā plkst. 11.00 Ogres Vēstures un mākslas muzejā notiks radošās rakstīšanas meistarklase “Kad vārdi un attēli kļūst par stāstu”. Iedvesmojoties no dažādiem tekstiem, attēliem un asociācijām, dalībnieki veidos savus unikālos stāstus, attīstot iztēli, valodas prasmes un spēju radoši interpretēt redzēto un izlasīto. Nodarbība palīdzēs atklāt, kā teksts un vizuālais materiāls kopā var kļūt par aizraujošu stāstu pasauli. Meistarklasi vadīs grāmatas “Kate Cukurvate pieveic frikadeļu zupu” autore Laura Ikauniece.

Darbnīca notiks aktivitāšu ciklā "Māksla kustībā – vasara Ogrē" bērniem un jauniešiem. Cikla programma veidota kā iedvesmojoša un izzinoša pieredze, kurā dalībniekiem ir iespēja ne tikai radoši darboties, bet arī iepazīt dažādas mākslas formas, uzdot jautājumus profesionāliem māksliniekiem un iepazīties ar viņu darba ikdienu, radošo ceļu un profesijas specifiku.

Pieteikšanās: zvanot pa tālruni 20217889 vai rakstot uz . Ieejas maksa: 3 eiro. Visus materiālus nodrošina muzejs. Lūgums norādīt dalībnieka vārdu, vecāku kontakttālruni un atbildīgo personu.

Nodarbību noslēgumā tiks organizēta dalībnieku labāko darbu izstāde, sniedzot iespēju publiski parādīt radošā procesa rezultātus. Izstāde būs apskatāma pakāpeniski, sākot no pirmās darbnīcas dienas līdz 13. septembrim.

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