Koncertpianists Reinis Zariņš ir viens no Latvijas ievērojamākajiem talantiem, dziļi pārdomātu interpretāciju meistars, spožs solists un prasmīgs kamermūziķis, kā arī konceptuālu starpmākslu projektu autors un Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks.
“4. maiju, neatkarības atjaunošanu un mūsu brīvību no lielā kaimiņa žņaugiem ir jāsvin. Šogad jāsvin vairāk, kā jebkad un apzināti jājautā sev, ko nozīmē būt latvietim Latvijā? Latviskā identitāte ir nesaraujami saistīta ar mūsu dziesmām un mūziku, tādēļ esmu sagatavojis īpašu svētku koncertprogrammu, lai mēs kopīgi varētu svinēt un novērtēt mums dāvāto brīvību,“ norāda Reinis Zariņš.
Koncertā LAI ARVIEN ŠĪ TAUTA DZĪVO skanēs latviešu komponistu Jāzepa Vītola, Emīla Dārziņa, Lūcijas Garūtas, Pētera Vaska un Ērika Ešenvalda mūzika unīsi pirms padomju okupācijas rakstītais Leonīda Breikša dzejolis LŪGŠANA.
Par Latvijas neatkarības svētku svinību vietu izvēlēta bijušās sanatorijas OGRE atjaunotajā zālē, kuras sienas un grieztus rotā unikāli latviešu lietišķās mākslas meistara Anša Cīruļa 1927. gadā veiktie sienu gleznojumi freskosecco tehnikā.
