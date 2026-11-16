“Rembates aplim” 40!

Aicina skrējējus, ģimenes un līdzjutējus kopā atzīmēt šo nozīmīgo jubileju un kļūt par daļu no “Rembates apļa” 40 gadu vēstures.
2026. gada 18. novembrī pie Rembates pagasta pārvaldes
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Reģistrēšanās un numuru saņemšana no plkst. 10.00 līdz 11.45.
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Jubilejas skrējiena starts plkst. 12.00.
Pirms reģistrēšanās OBLIGĀTI iepazīsties ar sacensību nolikumu!
Ar nolikumu var iepazīties Facebook lapā “Rembates pagasta pārvalde un kultūra” un Ogres novada Sporta centra mājaslapā.
Reģistrēšanās bulta.lv
Plašāka informācija: 29452177 (Madara), 29472366 (Agita)