Janvārī, februārī un martā tiks organizēti rīta tirdziņi sestdienās, savukārt pēc tam atgriezīsies pie vakara tirdziņiem piektdienu vakaros.
24. janvārī no plkst. 10.00 līdz 13.00 Ogresgrīvas pusmuižas ēkā un tās pagalmā Ogrē aicina uz jauku tikšanos ar mājražotājiem, amatniekiem, uzņēmumiem un zemnieku saimniecībām no Ogres un citiem novadiem. Nāc izbaudīt siltu atmosfēru un satikt vietējos ražotājus!
Janvārī, februārī un martā tiks organizēti rīta tirdziņi sestdienās, savukārt pēc tam atgriezīsies pie vakara tirdziņiem piektdienu vakaros.