Piektdiena, 09.01.2026 20:55
Aksels, Alta, Kaspars
Piektdiena, 09.01.2026 20:55
Aksels, Alta, Kaspars

Rīta tirdziņš

24 Jan Ogresgrīvas pusmuiža
10:00
Rīta tirdziņš

Rīta tirdziņš

24 Jan Ogresgrīvas pusmuiža
10:00

24. janvārī no plkst. 10.00 līdz 13.00 Ogresgrīvas pusmuižas ēkā un tās pagalmā Ogrē aicina uz jauku tikšanos ar mājražotājiem, amatniekiem, uzņēmumiem un zemnieku saimniecībām no Ogres un citiem novadiem. Nāc izbaudīt siltu atmosfēru un satikt vietējos ražotājus!

Janvārī, februārī un martā tiks organizēti rīta tirdziņi sestdienās, savukārt pēc tam atgriezīsies pie vakara tirdziņiem piektdienu vakaros. 

mceu_40171365111767982019287.png

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?