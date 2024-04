Rogaininga seriāls "Pilsētas leģendas" pirmo reizi viesosies Ogrē

Aizraujošā rogaininga seriāla piektais posms tiek rīkots sadarbībā ar Ogres novada domi un Ogres novada sporta centrs, atbalsta Isostar, Garmin, Kokmuiža, Magnesia. Dalībniekiem atbilstoši spējām un vēlmēm organizatori piedāvā 6h Garmin, 4h Kokmuižas un 2h Isostar rogaininga distances, kā arī 3h MTB, rogaininga skrējienu 2h (O –Run) un rogaininga pastaigu bērniem.

Šogad "Pilsētas leģendu" seriāls pēc pirmajiem diviem posmiem Bolderājā un Ķekavas novada Daugmalē agrā pavasarī ekvatoru jeb viduspunktu sasniedza jūlija vidū Valmierā. Vēl ir ceturtais posms augusta vidū Rīgā, un tad rogaininga seriāls atkal dosies uz Vidzemi, jo 17.septembrī “Pilsētu leģendu” dalībniekiem būs iespējas silto atvasaru sportiskā gaisotnē izbaudīt Ogrē. Sacensību centrs atradīsies Krasta laukumā.

Ogres lejtece pāršķeļ pilsētu divās sāncensīgās republikās – Pārogrē jeb Paragvajā un Ogrē jeb Urugvajā. Taču tās abas atkal savieno daudzie tilti: Šosejas, Komunikāciju jeb Trubinieks, Dzelzceļa, Estrādes jeb Līkais, Pontonu, Vanšu un Kartonfabrikas. Tādējādi arī Ogres posmā tāpat kā Rīgā dalībniekiem nāksies šķērsot vairākus tiltus.

Virs Līkā tilta upe daudzviet ir arī pārbrienama vai gandrīz pārbrienama. Par brišanu nevar būt ne runas Daugavas gadījumā. Taču Ogres salu ar sauszemi savieno trīs dambji. Arī reljefa ziņā Ogre nav garlaicīga - slēpotāji, taku skrējēji, kalnu riteņbraucēji un orientieristi labi pazīst Ogres Zilos kalnus, kas stiepjas no Ikšķiles līdz Ogrei, bet tās vēl nav beigas - pilsētas centrā tie turpinās kā Sērķīšu un Villku kalni, bet Pārogrē – kā Grants un Lazdu kalni, ar pārrāvumiem sasniedzot arī Ķeguma Krusta kalnu. Šo smilšaino osu grēdu iecienījušas priedes, kas atrodamas arī Ogres ģērbonī. Bet ārsti dezinficējošo priežu gaisu ieteikuši plaušu slimniekiem. Svaiga gaisa pietiks arī rogaineriem, jo uz ziemeļiem no Ogres līdz pat Maskavas šosejai aug plaši "Rīgas mežu" masīvi.

Stāsta, ka Ķeizariene Katrīna I sūtījusi pavārus saķert zušus savas bērnības upē. Pavāri vietējiem taujājuši pēc upes, kas bagāta ar zušiem (krieviski: угри), no kā cēlies upes vārds – Ogre. Katrīna I (īstajā vārdā Marta Skavronska) it kā pat esot dzimusi Ogres upes krastos “Mazstaldātos” dzimtļaužu ģimenē, bet vēlāk aizbēgusi pie mācītāja Glika, bet vēlāk nokļuva ģenerālfeldmaršala Šeremetjeva gūstā, nonākot Krievijas galmā. Diemžēl vēsturnieki to visu noraksta kā tīrās "pilsētas leģendas".

Reģistrēties dalībai un vairāk informācijas uzzināt iespējams mājaslapā rogainings.lv. Ogres novada iedzīvotājiem ar kodu “OGRE22”, piesakoties līdz 11.septembrim, būs pieejama atlaide.

Rogaininga sacensībās ar 2 līdz 4 dalībniekiem komandā piedalās gan sportisti un orientēšanās entuziasti, kuri jau ir šo sacensību meistari, gan arī aktīvā un sportiskā dzīvesveida mīļotāji, kuriem patīk savu brīvo laiku pavadīt svaigā gaisā un aktīvi darboties. Tāpēc šādu iespēju izmanto arī vairākas ģimenes, jo rogainings savā būtībā ir ļoti demokrātiska nodarbe, jo dalībnieki var izvēlēties savām spējām piemērotu distanci un kontrolpunktu daudzumu. Tiekamies ceturtajā posmā Rīgā!

Informāciju sagatavoja Andris Krauja, Ogres novada sporta centra sporta attīstības darba organizators