Rudens gadatirgus un maizes, medus svētki4 Okt Ķegums
09:00
4. oktobrī Ķegumā priecēs rudens gadatirgus un maizes, medus svētki. No plkst. 9.00 tirdziņā varēs iegādāties sezonas gardumus un ziemas krājumiem noderīgas veltes, savas preces piedāvās Latvijas mājražotāji, amatnieki un rūpnieki. No plkst. 11.00 apmeklētājus priecēs mīlīgie minizoo pūkaiņi no Jelgavas! No plkst. 11.00 – maizes un medus svētki. Apmeklētājiem būs iespēja degustēt konkursam ceptās maizes un dažādus medus veidus, kā arī balsot par gardāko, plkst. 12.00 – uzvarētāju apbalvošana.