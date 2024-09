Rudens ražas izstādes atklāšana Ogresnovads.lv

13. septembrī plkst. 11.00 Jumpravas pagasta Kultūras nama Izstāžu zālē notiks rudens ražas izstādes atklāšana. No 9. līdz 12. septembrim visi aicināti nest un parādīt arī citiem tieši to īpašo rudens velti no savas rudens ražas, ar ko lepojas, - rudens puķes, dārzeņus, augļus vai izveidotu kādu rudenīgu kompozīciju.