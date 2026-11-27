Koncertā piedalās: Ogres novada Kultūras centra Senioru deju kolektīvs OGRĒNIETIS, Bērnu un jauniešu deju kolektīvs PĪLĀDZĪTIS un draugi
Biļetes 5 eiro; 4 eiro ar Ogres novadnieka karti/lietotni
28. novembrī plkst. 18.00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē notiks Ogres novada Kultūras centra senioru deju kolektīva Ogrēnietis sadancis "Ielūdz Ogrēnietis!"!
Koncertā piedalās: Ogres novada Kultūras centra Senioru deju kolektīvs OGRĒNIETIS, Bērnu un jauniešu deju kolektīvs PĪLĀDZĪTIS un draugi
Biļetes 5 eiro; 4 eiro ar Ogres novadnieka karti/lietotni