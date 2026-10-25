Šaha turnīrs Ikšķilē

Sacensību programma:
- 11:30–11:55 reģistrācija
- 11:55–12:00 atklāšana
- 12:00–16:30 1.–8. kārta
- 16:45 apbalvošana
Turnīrs notiks divās grupās:
A grupa – spēlētāji ar FIDE ID un reitingu B grupa – iesācēji un amatieri Sacensības notiks pēc Šveices sistēmas 8 kārtās, ievērojot FIDE noteikumus.
Laika kontrole: 10 minūtes + 5 sekundes par katru gājienu (10+5). A turnīrā tiks aprēķināts FIDE ātrā šaha reitings.
Dalības maksa: 10 EUR. Senioriem (S-65+) un Ikšķiles, Tīnūžu un Ogres novada iedzīvotājiem – 7 EUR, Ikšķiles vidusskolas audzēkņiem un Ogres novada amatieriem bez reitinga - bez maksas.
Pieteikšanās: +371 28804664
Nolikums: https://ogressportacentrs.lv/blogs/ikskiles-saha-rudens-2026