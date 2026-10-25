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Šaha turnīrs Ikšķilē

31 Okt
12:00
Šaha turnīrs Ikšķilē
Foto: pexels.com

Šaha turnīrs Ikšķilē

31 Okt
12:00

31. oktobrī Ikšķiles tautas namā pasākumā "Ikšķiles Šaha rudens 2026" tiksies šaha spēlētāji no Ikšķiles, Ogres novada un visas Latvijas.

Sacensību programma:

  • 11:30–11:55 reģistrācija
  • 11:55–12:00 atklāšana
  • 12:00–16:30 1.–8. kārta
  • 16:45 apbalvošana

Turnīrs notiks divās grupās:

A grupa – spēlētāji ar FIDE ID un reitingu B grupa – iesācēji un amatieri Sacensības notiks pēc Šveices sistēmas 8 kārtās, ievērojot FIDE noteikumus.

Laika kontrole: 10 minūtes + 5 sekundes par katru gājienu (10+5). A turnīrā tiks aprēķināts FIDE ātrā šaha reitings.

Dalības maksa: 10 EUR. Senioriem (S-65+) un Ikšķiles, Tīnūžu un Ogres novada iedzīvotājiem – 7 EUR, Ikšķiles vidusskolas audzēkņiem un Ogres novada amatieriem bez reitinga - bez maksas.

Pieteikšanās: +371 28804664

Nolikums: https://ogressportacentrs.lv/blogs/ikskiles-saha-rudens-2026

31. oktobrī Ikšķiles tautas namā pasākumā "Ikšķiles Šaha rudens 2026" tiksies šaha spēlētāji no Ikšķiles, Ogres novada un visas Latvijas.
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