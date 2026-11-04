Sarunu ar orientieristi Ilzi Jumiķi Ikšķilē

Ilzei Jumiķei ir tikai 19 gadi, bet viņa jau ir guvusi ievērojamus panākumus Latvijā un pasaulē!
- Latvijas izlases sportiste, kura pārstāv Latviju starptautiskās orientēšanās sacensībās.
- 2025. gadā Eiropas jauniešu čempionātā sprintā izcīnījusi sudraba medaļu.
- 2025. gada pasaules junioru čempionātā sprintā ieguvusi 9. vietu, bet vidējā distancē- 16. vietu.
- Guvusi godalgotas vietas Latvijas čempionātos dažādās orientēšanās distancēs.
- 2026. gadā Rīgas maratona pusmaratonā bijusi ātrākā Latvijas sportiste sieviešu konkurencē.
Nāc un iedvesmojies jauniem sasniegumiem sportā!