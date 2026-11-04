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Sarunu ar orientieristi Ilzi Jumiķi Ikšķilē

4 Nov
18:00
Sarunu ar orientieristi Ilzi Jumiķi Ikšķilē
Foto: LOF

Sarunu ar orientieristi Ilzi Jumiķi Ikšķilē

4 Nov
18:00

4. novembrī plkst. 18.00 Ikšķiles Jauniešu centrā notiks saruna ar orientieristi Ilzi Jumiķi.

Ilzei Jumiķei ir tikai 19 gadi, bet viņa jau ir guvusi ievērojamus panākumus Latvijā un pasaulē!

  • Latvijas izlases sportiste, kura pārstāv Latviju starptautiskās orientēšanās sacensībās.
  • 2025. gadā Eiropas jauniešu čempionātā sprintā izcīnījusi sudraba medaļu.
  • 2025. gada pasaules junioru čempionātā sprintā ieguvusi 9. vietu, bet vidējā distancē- 16. vietu.
  • Guvusi godalgotas vietas Latvijas čempionātos dažādās orientēšanās distancēs.
  • 2026. gadā Rīgas maratona pusmaratonā bijusi ātrākā Latvijas sportiste sieviešu konkurencē.

Nāc un iedvesmojies jauniem sasniegumiem sportā!

Pieteikšanās anketa 

4. novembrī plkst. 18.00 Ikšķiles Jauniešu centrā aicinām uz sarunu ar orientieristi Ilzi Jumiķi. Ilzei Jumiķei ir tikai 19 gadi, bet viņa jau ir guvusi ievērojamus panākumus Latvijā un pasaulē!

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