8., 9. un 10. aprīlī Ogres novada Kultūras centrs aicina uz Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) projekta SATIEC SAVU MEISTARU pasākumiem Ogrē, Ogresgalā un Ciemupē. LNKC projektā SATIEC SAVU MEISTARU savā pieredzē dalīsies un rosinās darboties amatu meistari dažādās vietās visā Latvijā, tajā skaitā arī Ogrē, Ogresgalā un Ciemupē.

8. aprīlī pulksten 18.00 Ogres novada Kultūras centra Mazajā zālē norisināsies lekcija AUSTO IZSTRĀDĀJUMU PĒCAPSTRĀDE, kuru vadīs Ogres novada Kultūras centra TLMS SAIVA vadītāja Santa Grinberga. Lekcijas laikā varēs uzzināt par dažādiem austo izstrādājumu galu apstrādes veidiem, galu atšūšanu un bārkstīm.

Sestdien, 9. aprīlī Ciemupes Tautas namā ar meistariem būs iespēja tikties divās meistarklasēs. Pulksten 11.00 norisināsies skalu pīšanas meistarklase, kuru vadīs meistare Inta Bendrupa. Pīšanai nepieciešamie materiāli un darbarīki tiks nodrošināti. Meistarklasē vietu skaits ierobežots un iepriekšēja pieteikšanās uz e-pastu obligāta.

Mazliet vēlāk, pulksten 13.00 darbu sāks kulinārā mantojuma meistarklase BIGUZIS kopā ar Ciemupes Tautas nama radošās darbnīcas URDZE dalībniecēm.

Savukārt 10. aprīlī pulksten 14.00 interesenti laipni aicināti apmeklēt Ogresgala Tautas namu, kur lekcijā un darbnīcā Augu dziedinošais spēks varēs apgūt prasmes individuāla augu eļļas novilkuma pagatavošanai. Nodarbību vadīs SIA CADE radītāja Solvita Kūna. Iepriekšēja pieteikšanās obligāta, rakstot uz e-pastu vai Ogresgala pagasta facebook kontā.

Dalība lekcijā un meistarklasēs bez maksas.

