16. martā plkst. 14.00 Ogres Centrālās bibliotēkas Konferenču zālē notiks seminārs par krāpniecību digitālajā vidē "Pirms nospied "Jā": kā atpazīt krāpniecību".
Kā atpazīt aktuālās krāpšanas shēmas un kam pievērst uzmanību, saņemot SMS vai zvanu? Vai var ticēt visam, ko stāsta vai rāda?
Uz semināru aicināts ikviens interesents. Dalība ir bez maksas.