Seminārs par krāpniecību digitālajā vidē

16 Mar Ogres Centrālā bibliotēka
14:00
16. martā plkst. 14.00 Ogres Centrālās bibliotēkas Konferenču zālē notiks seminārs par krāpniecību digitālajā vidē "Pirms nospied "Jā": kā atpazīt krāpniecību".

Kā atpazīt aktuālās krāpšanas shēmas un kam pievērst uzmanību, saņemot SMS vai zvanu? Vai var ticēt visam, ko stāsta vai rāda?

Uz semināru aicināts ikviens interesents. Dalība ir bez maksas.

