Seminārs par krāpniecību digitālajā vidē

Dati liecina, ka katru mēnesi krāpniekiem izdodas nozagt banku klientiem apmēram vienu miljonu eiro. Šī tendence turpinās jau otro gadu un parāda, ka, neskatoties uz dažādiem brīdinājumiem un sabiedrības izglītošanu no nozares puses, aizvien ir cilvēki, kuri iekrīt krāpnieku lamatās.

Krāpnieki paliek arvien gudrāki un pilnveido savas spējas ietekmēt un pārliecināt. Tiek izmantotas dažādas metodes – gan iebiedēšana, gan ietekme uz jūtām. Arvien grūtāk kļūst atpazīt krāpnieku sūtītu ziņu no patiesas, it īpaši, ja notiek “sakritība” un īsziņu par it kā piegādātu paku saņem cilvēks, kurš patiešām gaida sūtījumu, vai informāciju ar lūgumu pārbaudīt savu iesniegumu Valsts ieņēmumu dienestam saņem tas, kurš tikko iesniedzis gada ienākumu deklarāciju.

Kā atpazīt krāpnieku lamatas un kam jāpievērš uzmanība, saņemot īsziņu, vēstuli vai telefona zvanu ar neierasto lūgumu vai aicinājumu? Par to seminārā “Krāpnieku lamatas var ātri pamanīt. Noskaidrosim, kā” stāstīs AS “SEB banka” speciālists.

Uz semināru aicināts ikviens interesents. Dalība ir bez maksas.