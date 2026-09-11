Seminārs "Vadība jaunā darba laikmetā: pārmaiņas, AI un cilvēkprasmes uzņēmuma attīstībai"

Tehnoloģijas un mākslīgais intelekts paver jaunas uzņēmumu attīstības iespējas, taču pārmaiņu ieviešanu nereti apgrūtina komandas nedrošība, nogurums, pretestība vai komunikācijas grūtības. Seminārā dalībnieki iegūs praktiskus instrumentus, kas palīdzēs šīs situācijas atpazīt un veiksmīgi vadīt.
Seminārā tiks aplūkots, kā:
- cilvēciskais faktors ietekmē tehnoloģiju un mākslīgā intelekta ieviešanu;
- pārmaiņu laikā saglabāt komandas motivāciju, noturību un spēju pieņemt lēmumus;
- vadīt sarežģītas sarunas, mazināt konfliktus un veidot psiholoģiski drošu darba vidi;
- vadītājam saglabāt skaidru fokusu paaugstinātas spriedzes apstākļos.
Praktiskajā daļā dalībnieki izvērtēs sava uzņēmuma vai komandas pārmaiņu slodzi, identificēs būtiskākos riskus un noteiks konkrētu rīcības soli situācijas uzlabošanai.
Semināru vadīs Diāna Považnaja (Mg. psych., Mg. oec.) – darba un organizāciju psiholoģe un pārmaiņu vadības konsultante ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi uzņēmējdarbībā, tostarp augstākā līmeņa vadībā.
Dalība bez maksas.