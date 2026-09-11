Piektdiena, 11.09.2026 17:25
Signe, Signija
Piektdiena, 11.09.2026 17:25
Signe, Signija

Seminārs "Vadība jaunā darba laikmetā: pārmaiņas, AI un cilvēkprasmes uzņēmuma attīstībai"

16 Sep Ogres Centrālā bibliotēka
10:00
Seminārs "Vadība jaunā darba laikmetā: pārmaiņas, AI un cilvēkprasmes uzņēmuma attīstībai"
Ilustratīvs foto: Pexels.com

Seminārs "Vadība jaunā darba laikmetā: pārmaiņas, AI un cilvēkprasmes uzņēmuma attīstībai"

16 Sep Ogres Centrālā bibliotēka
10:00

16. septembrī no plkst. 10.00 līdz 14.00 Ogres Centrālajā bibliotēkā notiks Uzņēmēju akadēmijas cikla pirmais seminārs “Vadība jaunā darba laikmetā: pārmaiņas, AI un cilvēkprasmes uzņēmuma attīstībai”. Praktiskajā seminārā aicināti piedalīties uzņēmumu īpašnieki, dažādu līmeņu vadītāji un komandu līderi.

Tehnoloģijas un mākslīgais intelekts paver jaunas uzņēmumu attīstības iespējas, taču pārmaiņu ieviešanu nereti apgrūtina komandas nedrošība, nogurums, pretestība vai komunikācijas grūtības. Seminārā dalībnieki iegūs praktiskus instrumentus, kas palīdzēs šīs situācijas atpazīt un veiksmīgi vadīt.

Seminārā tiks aplūkots, kā:

  • cilvēciskais faktors ietekmē tehnoloģiju un mākslīgā intelekta ieviešanu;
  • pārmaiņu laikā saglabāt komandas motivāciju, noturību un spēju pieņemt lēmumus;
  • vadīt sarežģītas sarunas, mazināt konfliktus un veidot psiholoģiski drošu darba vidi;
  • vadītājam saglabāt skaidru fokusu paaugstinātas spriedzes apstākļos.

Praktiskajā daļā dalībnieki izvērtēs sava uzņēmuma vai komandas pārmaiņu slodzi, identificēs būtiskākos riskus un noteiks konkrētu rīcības soli situācijas uzlabošanai.

Semināru vadīs Diāna Považnaja (Mg. psych., Mg. oec.) – darba un organizāciju psiholoģe un pārmaiņu vadības konsultante ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi uzņēmējdarbībā, tostarp augstākā līmeņa vadībā.

Dalība bez maksas.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.