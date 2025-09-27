Sacensību nolikums – ogressportacentrs.lv. Pieteikšanās tiešsaistē – www.sportlat.lv.
28. septembrī notiks skrējiens "Izskrien Ogri 2025"! Plkst. 9.00–11.30 dalībnieku ierašanās, numuru izņemšana, reģistrācija, distances apskate un iesildīšanās; plkst. 11.00 starts bērnu skrējieniem (500 m); plkst. 12.00 starts 5 km un 10 km distancēm; ap plkst. 13.20 apbalvošana. Skrējiens pulcēs gan pieredzējušus sportistus, gan mazos skrējējus, solot sportisku atmosfēru, azartu un lieliskas balvas!
