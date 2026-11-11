Spēlfilma “Tumšā robeža” Ciemupē

Anotācija:Šīsspraiga sižeta spiegu žanra spēlfilmas notikumi risinās 1938. gadā un stāsta par žurnālistu Balto, kurš tiek nosūtīts slepenā misijā uz pierobežas zonu, lai novērstu iespējamo krievu izlūkpilota transportēšanu uz Krieviju ar informāciju, kas apdraud Latvijas valsts drošību. Veicot šo misiju, Baltais atklāj vēl citus slepenos padomju spiegu tīkla plānus un iepazīst īstu draudzību, uzticību un nodevību. Jautājums - kurā pusē tu esi - skaudri sasaucas ar tālākiem vēstures notikumiem un arī mūsdienām.
Filmas režisors ir Andrejs Ēķis, producente Dita Cimermane, operators Gatis Grīnbergs, mūzika – Rihards Zaļupe.
Galveno lomu – leitnantu Balto, atveido Jēkabs Reinis. Lomās: Vilis Daudziņš, Kaspars Zvīgulis, Santa Breikša, Kaspars Znotiņš, Elizabete Milta u.c.
Biļetes cena 3 eiro