1938. gads. Uz pierobežas pilsētu slapenā misijā tiek nosūtīts Latvijas pretizlūkošanas virsnieks Baltais. Žurnālista aizsegā kā Ilmārs Blanks viņš cenšas atgūt valsts drošībai nozīmīgu informāciju un atmaskot krievu aģentu. Baltais nonāk vietā, kas ir kā šaura josla starp divām pasaulēm un slēpj patiesību par viņa mīļotās sievietes mīklaino slepkavību.
Filma latviešu valodā ar subtitirem angļu valodā
Filmas garums: 2h
Režisors: Andrejs Ēķis
Ieteicams: 12+
Lomās: Jēkabs Reinis, Vilis Daudziņš, Kaspars Zvīgulis, Kaspars Znotiņš, Santa Breikša, Elizabete Milta, Ivars Puga, Kristīne Belicka, Edgars Samītis, Artūrs Krūzkops, Kaspars Kārkliņš, Daniels Loginovs, Kārlis Elvis Artjevs, Pauls Iklāvs, Ralfs Puzāns, Ieva Florence-Vīksne
Žanrs: Drāma, Asa sižeta, Vēsturiska