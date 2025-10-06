Pirmdiena, 06.10.2025 21:11
15. oktobrī plkst. 19.00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē būs skatāma spēlfilma "Tumšzilais evaņģēlijs".

Jauns kriminālpolicijas izmeklētājs Romāns Skulte sāk strādāt mentenē Rīgā 90. gadu vidū. Skulte ir pilns entuziasma un kāres mainīt pasauli, attīrot to no noziedzības, korupcijas un visiem pārējiem sūdiem, kas viņam derdzas. A kas notiek ar tādu zaļu operatīvo darbinieku, kurš ar naivu ideālismu lec iekšā pasaulē? Pa muti dabon – vot, kas notiek! Ātri vien viņš saprot, ka ar ideālismu tālu netiks, un, lai cīnītos gan ar kriminālo pasauli, gan ar paša iecirkni, kuru, kā Skulte redz, ne vienmēr interesē godīgu pilsoņu drošība, viņam nāksies pārkāpt šādus tādus noteikumus un principus. Protams – tas viss cēlu mērķu vārdā!

Biļetes cena: 5 eiro, 4 eio ar Ogres novadnieka karti vai lietotnes kodu.

