Biļetes cena 3 eiro.
Režisors Matīss Kaža.
Lomās: Vilis Daudziņš, Andris Keišs, Iveta Pole, Gerds Lapoška u.c. aktieri.
Filma ir jauna režisora provokatīvs skatījums uz mūsdienu Latvijas sabiedrību.
Kādas ezotēriskas organizācijas vadītājs Meistars, izmantojot digitālā laikmeta iespējas un publicējot pretrunīgus viedokļus, iemantojis plašu sekotāju loku. Meistara biedrība grasās pārcelties uz vairākus miljonus vērtu jaunu kompleksu, kurā cilvēki ar īpaši strukturizēta ūdens palīdzību varēs “attīrīt sevi no informatīvā piesārņojuma”. Kad žurnāliste Katrīna uzzina par shēmām, kas stāv aiz “Ūdens māju” projekta, viņa nolemj to izmeklēt un sabiedrību informēt par patiesībā notiekošo.