Elga, Elgars, Helga
Elga, Elgars, Helga

ONKC
20 Apr
19:00
Spēlfilma ŪDENS GARŠA Ogrē

Biļetes EUR 4; 3 ar Ogres novadnieka karti vai aplikācijas kodu (tikai kasēs).

Žanrs: komēdija

Režisors: Matīss Kaža

Lomās: Vilis Daudziņš, Iveta Pole, Andris Keišs, Jānis Skutelis, Alise Dzene, Gerds Lapoška

Filmas garums: 1 h 40 min.

Pirmizrāde: 07.04.2022.


Kādas ezotēriskas organizācijas vadītājs Meistars, izmantojot digitālā laikmeta iespējas un publicējot pretrunīgus viedokļus, iemantojis plašu sekotāju loku. Meistara biedrība grasās pārcelties uz vairākus miljonus vērtu jaunu kompleksu, kurā cilvēki ar īpaši strukturizēta ūdens palīdzību varēs “attīrīt sevi no informatīvā piesārņojuma”. Kad žurnāliste Katrīna uzzina par shēmām, kas stāv aiz “Ūdens māju” projekta, viņa nolemj to izmeklēt un sabiedrību informēt par patiesībā notiekošo.

Lūdzam ievērot visus fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības noteikumus.

Pirkt biļeti šeit:

