Žanrs: komēdija
Režisors: Matīss Kaža
Lomās: Vilis Daudziņš, Iveta Pole, Andris Keišs, Jānis Skutelis, Alise Dzene, Gerds Lapoška
Filmas garums: 1 h 40 min.
Pirmizrāde: 07.04.2022.
Kādas ezotēriskas organizācijas vadītājs Meistars, izmantojot digitālā laikmeta iespējas un publicējot pretrunīgus viedokļus, iemantojis plašu sekotāju loku. Meistara biedrība grasās pārcelties uz vairākus miljonus vērtu jaunu kompleksu, kurā cilvēki ar īpaši strukturizēta ūdens palīdzību varēs “attīrīt sevi no informatīvā piesārņojuma”. Kad žurnāliste Katrīna uzzina par shēmām, kas stāv aiz “Ūdens māju” projekta, viņa nolemj to izmeklēt un sabiedrību informēt par patiesībā notiekošo.
