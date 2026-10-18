Spēlfilma “Uļa” Ogresgalā

Filmas režisors: Viesturs Kairišs
Filma “Uļa” ir emocionāls stāsts par identitāti un piederību, kas norisinās 1960. gadu Latvijā. Uļa ir vecticībnieku pusaudze, kuras neparastais, gandrīz divus metrus garais augums piesaista basketbola treneru uzmanību. Viņa tiek aizvesta uz Rīgu, kur nonāk sev svešā lielpilsētā un profesionālā sporta pasaulē. Cīnoties ar iekšējām šaubām, meitene drīz saprot, ka viņai jāizdara mūža svarīgākā izvēle – paslēpties no pasaules vai pieņemt sevi un kļūt par labāko basketbolisti pasaulē.
Filmas garums: 1h 43min
Biļetes 4 EUR, ar novadnieka karti 3 EUR