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Svētdiena, 18.10.2026 20:52
Erlends, Rolanda, Rolands, Ronalds

Spēlfilma “Uļa” Ogresgalā

20 Okt
19:00
Spēlfilma “Uļa” Ogresgalā

Spēlfilma “Uļa” Ogresgalā

20 Okt
19:00

20. oktobrī plkst. 19.00 Ogresgala Tautas namā notiks kino vakars, kurā izrādīs spēlfilmu “UĻA”.

Filmas režisors: Viesturs Kairišs

Filma “Uļa” ir emocionāls stāsts par identitāti un piederību, kas norisinās 1960. gadu Latvijā. Uļa ir vecticībnieku pusaudze, kuras neparastais, gandrīz divus metrus garais augums piesaista basketbola treneru uzmanību. Viņa tiek aizvesta uz Rīgu, kur nonāk sev svešā lielpilsētā un profesionālā sporta pasaulē. Cīnoties ar iekšējām šaubām, meitene drīz saprot, ka viņai jāizdara mūža svarīgākā izvēle – paslēpties no pasaules vai pieņemt sevi un kļūt par labāko basketbolisti pasaulē. 

Filmas garums: 1h 43min 

Biļetes 4 EUR, ar novadnieka karti 3 EUR

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