Pēdējo divdesmit gadu laikā Latvijā un Eiropā strauji izzūd daudzu putnu sugas. Arī tās, kas no senseniem laikiem ir apdziedātas latviešu tautas dziesmās. Bez šiem putniem nav iedomājama latviešu mitoloģiskā pasaules uzbūve un uztvere.
Pieci aktieri un koris, kas dodas izbraukuma izrādē uz dažādām Latvijas vietām, piedzīvo satikšanos ar dzelteno cielavu, lauka cīruli, balmugurdzeni, griezi un mežirbi. Viņu balsis mūsu mežos un laukos gandrīz vairs nav dzirdamas cilvēku intesīvās saimniekošanas dēļ.
Kas notiks ar mums, ja pasaule, par kuru turpinām dziedāt, izzudīs pavisam? Vai kopā ar to izzudīsim arī mēs?
Jēkaba Nīmaņa kompozīcijas dažādu koru izpildījumā atklāj ne tikai šo putnu vietu latviešu mitoloģijā, bet arī to likteņus, kas šobrīd, kad mežu izciršana sasniegusi neiedomājamus apmērus, ir apdraudēti gan Latvijā, gan visā Eiropā.
Filmu “Visi putni skaisti dzied” veidojuši režisore un scenārija autore Krista Burāne, galvenais operators Mārtiņš Jansons, komponists Jēkabs Nīmanis, montāžas režisores Krista Burāne un Paula Ločmele. Filma tapusi studijā “VFS Films”, un tās producentes ir Ilze Celmiņa un Paula Jansone.