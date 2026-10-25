Spēlfilma "Visiem vajag naudu" Ciemupē

Kad dedzīga jaunā aktrise, Paula, un viņas draugs, Kaspars, nonāk parādos, viņi nolemj apzagt boulinga zāli, kurā Paula strādā par viesmīli. Tiesa, zādzības naktī viss nenoiet, kā plānots, un Paula drīzumā kļūst par galveno aizdomās turamo priekšnieka rīkotajās raganu medībās. Lai glābtu savu ādu, Paulai būs jānospēlē mūža labākā loma, kā arī jāpārspēj viltībā savi kolēģi un jāatmasko patiesais zaglis.
Filma latviešu valodā
Filmas garums: 1h 35min
Ieteicamais skatītāju vecums: 12+
Biļešu cena 3 eiro