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Pirmdiena, 26.10.2026 03:53
Amanda, Amanta, Kaiva

Spēlfilma "Visiem vajag naudu" Ciemupē

30 Okt
19:00
Spēlfilma "Visiem vajag naudu" Ciemupē

Spēlfilma "Visiem vajag naudu" Ciemupē

30 Okt
19:00

30. oktobrī plkst. 19.00 Ciemupes Tautas namā būs skatāma spēlfilma "Visiem vajag naudu".

Kad dedzīga jaunā aktrise, Paula, un viņas draugs, Kaspars, nonāk parādos, viņi nolemj apzagt boulinga zāli, kurā Paula strādā par viesmīli. Tiesa, zādzības naktī viss nenoiet, kā plānots, un Paula drīzumā kļūst par galveno aizdomās turamo priekšnieka rīkotajās raganu medībās. Lai glābtu savu ādu, Paulai būs jānospēlē mūža labākā loma, kā arī jāpārspēj viltībā savi kolēģi un jāatmasko patiesais zaglis.

Filma latviešu valodā
Filmas garums: 1h 35min
Ieteicamais skatītāju vecums: 12+

Biļešu cena 3 eiro

Laupīšanas komēdija "Visiem vajag naudu". Režisors: Kristiāns Riekstiņš (pilnmetrāžas debija) 
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